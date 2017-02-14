В Google Maps появилась новая функция

Компания Google предложили своим пользователь функцию составления списка любимых мест, которые они посетили Ранее. Разработчик такой возможности сообщают, что Пользователи Google Maps смогут делиться настоящим списком в других социальных сетях, с помощью мессенджера или текстового сообщения.Списки будут также доступны в оффлайн-режим. А обновление Уже доступна для платформ ОС IOS и Android.Подробнее, как пользоваться новой функцией, показано здесь: