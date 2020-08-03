Ученые нашли в вечной мерзлоте бактерии, поедающие пластик
Автор: Mega
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Категория: Наука и Космос
Дата: 3-08-2020, 09:19
Ученые нашли в вечной мерзлоте бактерии, поедающие пластик
Ученые нашли в вечной мерзлоте бактерии, поедающие пластикКоманда ученых из Швейцарии нашла в вечной мерзлоте возрастом в 13 миллионов лет бактерии, которые способны поедать и перерабатывать пластик. Об удивительной находке сообщили в издании Mail Online.
Отмечается, что специалисты из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (WSL) изучили образцы вечной мерзлоты на горе Шафберг в восточных Альпах. Внутри удалось выявить десять новых видов гипотермических бактерий и новый вид дрожжей.

"Мы никогда не ожидали такого. Если мы найдем 1000 видов бактерий, около 300 из них являются видами, существующими лишь в вечной мерзлоте", - говоритяс в сообщении представителя института Бит Фрей.

По словам специалистов, некоторые из обнаруженных типов бактерий могут использоваться в биореакторах для разрушения пластиковых отходов на свалках.

Ранее ученые из WSL успешно использовали микроорганизмы для создания мющего средства с ферментами бактерий из вечной мерзлоты. Полученный продукт можно было использовать при низких температурах воды.

Просмотров: 61
Комментариев: 0
Категория: Наука и Космос
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