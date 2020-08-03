Ученые нашли в вечной мерзлоте бактерии, поедающие пластик

Команда ученых из Швейцарии нашла в вечной мерзлоте возрастом в 13 миллионов лет бактерии, которые способны поедать и перерабатывать пластик. Об удивительной находке сообщили в издании Mail Online.
Отмечается, что специалисты из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (WSL) изучили образцы вечной мерзлоты на горе Шафберг в восточных Альпах. Внутри удалось выявить десять новых видов гипотермических бактерий и новый вид дрожжей.
"Мы никогда не ожидали такого. Если мы найдем 1000 видов бактерий, около 300 из них являются видами, существующими лишь в вечной мерзлоте", - говоритяс в сообщении представителя института Бит Фрей.
По словам специалистов, некоторые из обнаруженных типов бактерий могут использоваться в биореакторах для разрушения пластиковых отходов на свалках.
Ранее ученые из WSL успешно использовали микроорганизмы для создания мющего средства с ферментами бактерий из вечной мерзлоты. Полученный продукт можно было использовать при низких температурах воды.
"Мы никогда не ожидали такого. Если мы найдем 1000 видов бактерий, около 300 из них являются видами, существующими лишь в вечной мерзлоте", - говоритяс в сообщении представителя института Бит Фрей.
По словам специалистов, некоторые из обнаруженных типов бактерий могут использоваться в биореакторах для разрушения пластиковых отходов на свалках.
Ранее ученые из WSL успешно использовали микроорганизмы для создания мющего средства с ферментами бактерий из вечной мерзлоты. Полученный продукт можно было использовать при низких температурах воды.