Ученые нашли в вечной мерзлоте бактерии, поедающие пластик

Отмечается, что специалисты из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (WSL) изучили образцы вечной мерзлоты на горе Шафберг в восточных Альпах. Внутри удалось выявить десять новых видов гипотермических бактерий и новый вид дрожжей.



"Мы никогда не ожидали такого. Если мы найдем 1000 видов бактерий, около 300 из них являются видами, существующими лишь в вечной мерзлоте", - говоритяс в сообщении представителя института Бит Фрей.



По словам специалистов, некоторые из обнаруженных типов бактерий могут использоваться в биореакторах для разрушения пластиковых отходов на свалках.



Ранее ученые из WSL успешно использовали микроорганизмы для создания мющего средства с ферментами бактерий из вечной мерзлоты. Полученный продукт можно было использовать при низких температурах воды.