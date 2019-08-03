Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»

В этот период палеозойской эры это был один из крупнейших хищников: его длина достигала 30 сантиметров, он имел массивный панцирь, граблеобразные когти и острые зубы.



Окаменелости камброрастера — хищного членистоногого родственника насекомых, крабов и пауков, жившего полмиллиарда лет назад, нашли в Скалистых горах на территории канадской провинции Британская Колумбия. Оно известно палеонтологам с 1909 года и уже более ста лет приносит множество необычных открытий, так как содержит окаменелости кембрийского периода палеозойской эры, которым около 506 млн лет.



Находки в этой области стали убедительным доказательством «кембрийского взрыва» — внезапного увеличения биоразнообразия на планете, сопровождавшегося появлением скелетной фауны и хищников. Первые находки камброрастера были сделаны ещё в 2012 году, однако ключевые образцы были обнаружены полевой экспедицией прошлым летом.



Камброрастер — дальний родственник знаменитого аномалокариса («необычной креветки» — крупного членистоногого ископаемого животного кембрийского периода), самого опасного морского хищника того времени, однако рацион у них, по-видимому, сильно различался», — заявил руководитель исследования, сотрудник Университета Торонто Джо Мойсюк.