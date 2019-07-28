Российские ученые думают как в бетон превратить лунный грунт

"Для строительства будущей лунной инфраструктуры мы разрабатываем средства, которые позволят спечь поверхность лунного грунта и образовать твердую поверхность", - рассказал он.



Для спекания поверхности учёные исследуют возможность использования концентрированной солнечной энергии, лазерного воздействия и микроволнового излучения. "Эти работы находятся на начальном этапе. Но решение этой задачи позволит защитить объекты инфраструктуры от воздействия пыли", - рассказал он.



Слюта пояснил, что у лунного реголита очень высокая степень налипания на скафандры и научную аппаратуру. "Это связано с формой самих частиц, потому что в отличие от земного песка они не обкатаны ветром и водой, а имеют острые углы. Также это связано с их электростатикой. Во время восхода Солнца пыль заряжается, поднимается над поверхностью. Она такая мелкая, размером в первые десятки микрон, что ее не видно", - рассказал учёный.



По его словам, пыль сильно влияет на деградацию солнечных батарей. Панели покрываются ею и перегреваются. Так, рассказал Слюта, солнечные батареи научной станции на месте посадки "Аполлона-11" проработали порядка 28 дней и после этого станция отключилась. Это произошло из-за налипшей пыли. Последующие экспедиции стали использовать изотопные источники для выработки электроэнергии. "Лунная пыль очень абразивная. Она везде оставляла царапины, к чему прикасались испачканные пылью перчатки скафандров астронавтов", - рассказал учёный.



Кроме того, российскими учёными проанализированы звучащие предложения по строительству инфраструктуры из лунного реголита. "Сейчас, например, очень модна 3D-печать, предлагается печать объектов на Луне на таком принтере. Но такой способ использует дополнительные компоненты в качестве клея, который необходимо доставлять с Земли. По ценам 2009 года доставка 1 килограмма груза на поверхность Луны оценивалась в 60 тысяч долларов, представляете, в какую стоимость выйдет доставка туда связующих компонентов? Поэтому мы сосредоточились на разработке технологий, которые не требуют дополнительных компонентов, а используют только имеющиеся на Луне ресурсы", - рассказал он.