Найдена звезда, летящая с невероятной скоростью

Если быть точным, скорость интересующей нас звезды — 1130 километров в секунду. С такой скоростью можно перенестись с Земли на Луну всего за 6 минут. На сегодняшний день это одна из самых быстрых звезд, известных человечеству. На снимке она вырывается из расширяющегося облака газа, оставшегося после взрыва сверхновой — кадр, затыкающий за пояс даже зрелищные голливудские боевики.



PSR J0002 + 6216 (для краткости просто J0002) — это тип нейтронной звезды, называемый пульсаром. Если нейтронная звезда — это ядро звезды, оставшееся после превращения светила в сверхновую, то пульсары — это особые нейтронные звезды, характерные сильными магнитными свойствами и необычайно высокой скоростью вращения. Вращаясь, нейтронная звезда испускает потоки мощного излучения, пульсируя подобно космическому маяку — отсюда и название.



Судя по всему, эта пульсация способна запустить звезду в космос с огромной скоростью, хотя астрономам еще лишь предстоит выяснить точный механизм этого процесса. Jooo2 отстоит от нас на 6500 световых лет (1992 парсека) и находится в созвездии Кассиопеи. В свою очередь, она также находится всего в 53 световых годах от центра того, что когда-то было сверхновой звездой. Этот газовый «пузырь» был назван CTB 1, и в радиочастотном спектре хорошо виден длинный шлейф. Судя по всему, новорожденный пульсар со страшной скоростью «выстрелил» из своего лона и теперь пробил внешнюю оболочку пузыря, устремившись в открытый космос подобно залпу из плазменной пушки.



Ученые предполагают, что взрыв, случившийся примерно 10 000 земных лет назад, был асимметричен — именно это и вытолкнуло пульсар. Первоначально газовый шар расширялся быстрее полета звезды, но в какой-то момент она догнала его и даже вышла за пределы — это произошло примерно 5000 лет назад. Вероятно, в конечном итоге звезда вырвется за пределы Млечного Пути и улетит в межгалактическое путешествие.