SpaceX испытала тепловую защиту корабля Starship

Тепловой щит будет расположен только на одной стороне корабля и представлять собой покрытие, сделанное из шестигранных плиток. Выбор инженеров пал именно на такую форму, потому что образующиеся между плитами стыки не оставляют прямых путей для разогретых газов атмосферы. Для защиты самых раскаляющихся областей будет применяться метод транспирационного охлаждения, где метан и вода будут испаряться через 10-микронные отверстия на обратной стороне покрытия и тем самым охлаждать внешнюю часть.Сообщается, что покрытие успешно прошло тестирование при температуре более 1300 градусов Цельсия — этого достаточно, чтобы пережить возвращение на Землю. Примечательно, что корабль будет готов к повторному полету сразу же после приземления, и не будет требовать повторного ремонта.Транспирационное охлаждение будет добавляться везде, где мы увидим разрушение щита. Корабль будет готов к полету снова сразу после приземления.Илон Маск, основатель SpaceXОбласти, подверженные особо высокой температуре, будут выявлены в ходе ближайшего испытания. Скорее всего, оно намечено на эту неделю, потому что дорога рядом с территорией SpaceX в доминиканском городе Бока-Чика перекрыта уже с 18 марта.