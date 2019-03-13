Ученым удалось "разбудить" клетки древнего мамонта

Автор: Николай Воронин Корреспондент по вопросам науки

Юка была найдена в 2010 году на южном побережье моря Лаптевых и является уникальной по степени сохранности мумией, поскольку останки животного постоянно находились в зоне вечной мерзлоты.Изначально возраст Юки оценивался в 39 тысяч лет, однако более точный радиоуглеродный анализ японских ученых показал, что животному примерно 28 140 (±230) лет.В ходе эксперимента, результаты которого только что опубликованы в журнале Nature, из мышечных клеток Юки извлекли генетическую информацию и пересадили несколько десятков наименее поврежденных ядер в яйцеклетки мышей.Пять из них показали "признаки биологической активности" - в них ученые зафиксировали реакции, которые обычно происходят в клетках, перед тем как те начинают размножаться путем деления.До самого деления пока не дошло - однако исследователи очень воодушевлены полученным результатом."Это показывает, что, несмотря на все прошедшие века, клетки все еще могут проявлять активность и ее можно воспроизвести - по крайней мере частично", - цитирует агентство Франс пресс одного из авторов работы Кея Миямото."До сих пор большинство исследователей занималось анализом ДНК окаменелостей, не задаваясь вопросом о том, можно ли использовать ее функционал", - добавил ученый.В то же время он отметил, что ждать открытия "Парка Юрского периода" - по крайней мере в обозримом будущем - не стоит: это лишь первый шаг на пути к воссозданию древнего животного, и впереди еще долгий путь."Представленные в нашей работе результаты вновь показывают, что де-факто клонировать мамонта при помощи современной методики пересадки ядра невозможно", - заключают авторы статьи.В то же время биологи указывают, что клетки Юки оказались более повреждены, чем ученые надеялись изначально. И если удастся найти лучше сохранившиеся ядра, эксперимент имеет смысл повторить.