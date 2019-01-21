Астрономы снова сомневаются в существовании Планеты X

В последние годы среди них обнаружено несколько десятков тел, которые выделяются необычными вытянутыми орбитами. Знакомое нам устройство Солнечной системы с восемью планетами никак не вяжется с этими аномалиями. Поэтому часто их связывают с влиянием гравитации гипотетической девятой планеты.



По существующим оценкам, она должна быть в несколько раз крупнее Земли и раз в 10 массивнее, совершая полный оборот вокруг Солнца за 15 тысяч наших лет. Однако наблюдать Планету Икс так до сих пор и не удается. Неудивительно, что далеко не все специалисты согласны с этой гипотезой, выдвигая другие объяснения орбитальным аномалиям ТНО. Одна из таких версий рассматривается и в новой статье, готовящейся к публикации в Astronomical Journal.



Авторы публикации — профессор Американского университета в Бейруте Жихад Тума (Jihad Touma) и Антраник Сефилиан (Antranik Sefilian) из Кембриджского университета — предположили, что тот же эффект может вызывать гравитация обширного диска мелких ледяных тел, вращающегося за орбитой Нептуна. Имея массу, сравнимую с массой возможной Планеты Икс, такой диск был бы действительно практически невидим для современных инструментов, и при этом создавал аномалии в движениях близких объектов.



Авторы провели первое моделирование орбитальной динамики ТНО, в котором удалось учесть и притяжение планет-гигантов внешних областей Солнечной системы, и гравитацию в самом гипотетическом диске ледяных тел. "Если удалить девятую планету и заменить ее множеством малых тел, разбросанных по обширному пространству, то их коллективное притяжение с приводит к появлению тех же вытянутых орбит, какие мы наблюдаем у некоторых ТНО", - резюмирует Сефилиан. Заметим, что по существующим сегодня расчетам, совокупная масса ТНО составляет лишь около 0,1-0,2 от массы Земли. Таким образом, новая гипотеза, озвученная астрономами, с одной стороны, избавляет нас от необходимости вводить до сих пор не обнаруженную планету, но с другой — требует и серьезно пересмотреть наши представления о том, что происходит на самых дальних окраинах Солнечной системы.