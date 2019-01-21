В Антарктиде обнаружили загадочных мертвых существ

Открытие было сделано в рамках экспедиции Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access (SALSA). Исследователи извлекли пробу из озера Мерсер, расположенного в 600 километрах от Южного полюса. Для этого они пробурили скважину глубиной около километра и опустили в нее прибор, измеряющий температуры. Образцы грязи, которую соскребли с корпуса устройства, исследовали с помощью микроскопа.



Специалисты обнаружили раковины диатомовых водорослей, остатки членистоногих, включая ракообразных, и микроскопических животных, напоминающих тихоходок. Кроме того, были найдены кусочки тканей растений или грибов, которые под микроскопом выглядели как черви. По мнению ученых, животные обитали в водоемах Трансантарктических гор, примерно в 50 километрах от озера Мерсер. Пригодные для жизни условия возникали при отступлении ледников в последние 10 тысяч лет или 120 тысяч лет назад.



Ученые пока не знают, как животные попали в озеро. Выяснить это поможет анализ ДНК и радиоуглеродное датирование для более точного определения возраста организмов. Химический анализ позволит выяснить, жили ли они в освещенной солнцем экосистеме или в подледниковой темной среде.