Ученые: ядерная энергия — единственное спасение от климатической катастрофы

Чтобы снизить парниковые выбросы и уберечь планету от глобального потепления, многие страны мира пытаются перейти на возобновляемые источники энергии. Для этого они строят солнечные и ветряные электростанции, которые занимают огромную площадь земли. Ученые считают, что такие источники не способны предотвратить климатическую катастрофу настолько быстро как требуется — концентрация углерода будет уменьшаться слишком медленно. Таким образом, самой лучшей заменой солнечной и ветряной энергии считается ядерная, и об этом говорят как ученые, так и известные личности вроде Билла Гейтса.

В начале января политолог Джошуа Гольдштейн и энергетик Стаффан Квист опубликовали эссе, в котором напомнили о страшном прогнозе многих климатологов: переломный момент в климате наступит примерно спустя 30 лет. Ученые считают, что даже если все страны возьмут пример с Германии и внедрят больше источников возобновляемой энергии, миру потребуется более 150 лет для нормализации состояния планеты. Также ученые отметили, что для постройки ветряных и солнечных электростанций нужна большая площадь земли.



Мир нуждается в безопасном источнике электричества, который можно очень быстро увеличить до огромных масштабов и обеспечить круглосуточное энергоснабжение, независимо от погодных условий — и все это без увеличения общей площади, предназначенной для производства электроэнергии.



Гольдштейн и Квист считают, что ядерная энергия отвечает всем этим требованиям. По их мнению, ошибочные опасения, вызванные чернобыльской катастрофой, сильно помешали развитию ядерной энергетики. Они подчеркнули, что взрыв чернобыльской АЭС — единственная подобная катастрофа за последние 60 лет, унесшая гораздо меньше жизней, чем другие производственные аварии. Также они считают, что ядерная энергия производит настолько мало отходов, что их можно поместить в банку от газировки.



За активное использование ядерной энергии выступает даже глава Microsoft Билл Гейтс. В своих целях на 2019 год он прописал договоренность с правительством США об увеличении применения ядерной энергии. В августе 2018 года он объявил о намерении построить миниатюрные ядерные реакторы TerraPower, но правительство не дало ему этого сделать по соображениям безопасности.