За 25 лет уровень Мирового океана поднялся на 77,5 миллиметров

Уровень Мирового океана — один из семи ключевых индикаторов изменения климата (другие шесть — это температура, поглощение тепла океаном, концентрация парниковых газов, кислотность вод океана, состояние ледников и состояние морского льда). Из-за теплового расширения океана и таяния ледников уровень Мирового океана медленно растет, и ученые пытаются получить достоверные оценки этого роста.



Международная группа ученых из 50 научных организаций, работающая в рамках программы World Climate Research Programme, обобщила данные космических наблюдений, моделирования и предыдущих исследований, чтобы оценить рост уровня Мирового океана с 1993 года, когда появились данные спутниковой альтиметрии. Помимо спутниковых данных начиная с миссии TOPEX/Poseidon 1992 года, исследователи использовали, в частности, данные океанографического проекта «Арго» и гравиметрического спутника GRACE. В итоге ученые получили самую точную на данный момент оценку этого показателя.



По их расчетам, средний глобальный прирост уровня Мирового океана в этот период составил 3,1 миллиметра (от 2,8 до 3,4 миллиметра), а ускорение роста — 0,1 миллиметра в год за год. Кроме того, ученые разложили этот рост на компоненты, подсчитав вклад каждого из них: на тепловое расширение пришлось 42 процента, на ледники — 21 процент, 15 процентов на таяние льда Гренландии и 8 процентов на Антарктику. Остальные компоненты, в частности, приток воды с суши, точно оценить трудно, отмечает ВМО.



Как отмечают авторы статьи, исследование изменения уровня Мирового океана улучшает наше понимание процессов, которые к нему приводят, и того, как Земля реагирует на изменение глобального климата. Кроме того, подобные исследования нужны для валидации климатических моделей, то есть их проверки данными наблюдений.



Ранее американские климатологи также заявили, что повышение среднего уровня мирового океана на Земле из-за глобального потепления медленно ускоряется — по их оценкам, это ускорение составляет в среднем 0,084 миллиметра в год за год. Скорость повышения среднего уровня Мирового океана, по их расчетам, составила 2,9 миллиметра в год,