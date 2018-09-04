Нибиру не существует: Астрономы рассказали о настоящем конце света

Нибиру "уничтожила" Землю еще 16 августа, а СМИ продолжают пугать "новостями" о мистической Планете смерти.



Ученые решили прекратить многочисленные спекуляции и рассказали, когда на самом деле наступит "конец света".



Планета Нибиру не прилетит, так как ее попросту не существует. Основная угроза для Земли исходит от Солнца. Если в ближайшие 1-1,5 млрд лет никакой астероид не протаранит наш "дом", человечество умрет из-за засухи и колоссально высоких температур.



Как известно, Земля и Солнце постоянно сближаются, что в конечном итоге приведет к пересыханию всех водоемов и установлению невыносимо жаркого климата. Однако людская раса не выглядит обреченной, ведь у нее есть достаточное количество времени, чтобы найти себе во Вселенной новую пригодную для жизни планету.



К примеру, в созвездии Весов скитается экзопланета Глизе 581 d. Пригодная для колонизации температура на этом космическом объекте продержится еще минимум 54,7 млрд лет.



В любом случае, человечеству лучше не переживать о Нибиру, ведь в настоящее время Земля таит в себе гораздо больше опасности для всех ее существ, чем бескрайний космос. Едва ли не каждый день люди становятся на порог Третьей мировой войны, а глобальное потепление не сбавляет обороты. Боясь умереть от несуществующей "Планеты смерти", люди ничего не делают, чтобы предотвратить реальную угрозу апокалипсиса.