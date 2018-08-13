США летят к Солнцу

Старт состоялся с площадки SLC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.



Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA. Стоимость проекта - не менее $750 млн.



Для изучения короны Солнца Рarker Solar Probe сблизится с ней на расстояние всего 6,2 млн км - практически зайдет в фотосферу. Станция подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект.



Около Солнца станция габаритами 1х3х2,3 метра и весом 555 кг будет находиться все время развернутой к нему щитом - чтобы чувствительная к температурам аппаратная часть всегда была в тени. В самой критической точке траектории поверхность щита разогреется почти до 1400 градусов по Цельсию.



Максимальная скорость движения на краю солнечной короны составит около 725 тысяч км/ч, или около 200 км/с. Это будет самый скоростной искусственный объект землян. С такой скоростью расстояние от Киева до максимально удаленной столицы другого государства - Веллингтона в Новой Зеландии (около 17000 км) - можно преодолеть менее чем за 1,5 минуты.



При помощи зонда ученые хотят изучить плазму около звезды, структуру и динамику магнитных полей, измерить уровни испускаемой короной энергии и ускорение солнечного ветра. Кроме того, им интересно, какие механизмы создают, ускоряют и переносят энергетические частицы.



Это была третья попытка запустить Delta IV: изначально ракета должна была стартовать 4 августа, а после переноса - вчера, 11 августа. Оба раза старт переносили по техническим причинам, чтобы быть максимально уверенным в успехе раннего этапа миссии.