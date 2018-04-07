Российские ученые предложили запускать грузы с Марса при помощи тросов

Данная технология поможет отказаться от использования ракет с химическим топливом и сэкономить.



Тросовая система Марс–Фобос или Марс–Деймос будет представлять собой лифт, спущенный к Марсу с поверхности одного из его спутников. При этом выводить грузы на околомарсовую орбиту предлагается двумя способами.



В первом случае космический аппарат самостоятельно стартует с поверхности и затем стыкуется с концом троса, который будет иметь скорость порядка 2 км/с. То есть для стыковки ракете нужно будет разогнаться лишь до 2 км/с, что в 2,5 раза меньше, чем если бы она стартовала с Марса.



Второй способ заключается в автоматическом захвате тросом груза с поверхности за счет точного расчета координат места стыковки – запуска. Груз нужно будет подтянуть с помощью специального устройства.