Российские ученые предложили запускать грузы с Марса при помощи тросов
Автор: Mega
Просмотров: 192
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Категория: Наука и Космос
Дата: 7-04-2018, 12:09
Российские ученые предложили запускать грузы с Марса при помощи тросов
Российские ученые предложили запускать грузы с Марса при помощи тросовРоссийские ученые предложили запускать грузы в космос с поверхности Марса с помощью многоразовых тросов, протянутых с его спутников Фобоса или Деймоса, следует из материалов корпоративного журнала «Вестник» НПО им. Лавочкина.
Данная технология поможет отказаться от использования ракет с химическим топливом и сэкономить.

Тросовая система Марс–Фобос или Марс–Деймос будет представлять собой лифт, спущенный к Марсу с поверхности одного из его спутников. При этом выводить грузы на околомарсовую орбиту предлагается двумя способами.

В первом случае космический аппарат самостоятельно стартует с поверхности и затем стыкуется с концом троса, который будет иметь скорость порядка 2 км/с. То есть для стыковки ракете нужно будет разогнаться лишь до 2 км/с, что в 2,5 раза меньше, чем если бы она стартовала с Марса.

Второй способ заключается в автоматическом захвате тросом груза с поверхности за счет точного расчета координат места стыковки – запуска. Груз нужно будет подтянуть с помощью специального устройства.

Просмотров: 192
Комментариев: 0
Категория: Наука и Космос
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