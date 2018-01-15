Телескоп Hubble ищет водяные фонтаны на Европе

Астрономы могут вскоре точно узнать, что на Европе извергается водяные «вулканы» . Узнав признаки того, что ледяная луна Юпитера испускает повторяющиеся шлейфы воды возле своего южного полюса, астрономы, использующие Космический телескоп Хаббла, надеются обнаружить больше доказательств наличия на Европе таких гейзеров.

«Статистическая значимость начинает выглядеть довольно хорошо», — говорит астроном Уильям Спаркс из Научного института космического телескопа в Балтиморе. Он представил предварительные результаты по охоте на шлейфы на встрече Американского астрономического общества 9 января



5 января команда Спаркса «Искры» начала наблюдать за Европой, надеясь поймать ее перед Юпитером 30 раз до наступления сентября. Хаббл может обнаруживать активные плюмы, созданные на фоне Юпитера. Если плюм повторяется так часто, как кажется, «это, по сути, дает уверенность, что мы увидим его снова, и это весьма реально», говорит Уильям Спаркс.



На Европе есть огромный морской океан, скрытый от нас под толстой ледяной поверхностью. В 2012 году астрономы, использующие Хаббл, заметили высокие концентрации водорода и кислорода над южным полушарием Европы, которые свидетельствуют о том, что Европа выплескивала воду в космос. Позже усилия по поиску этих знаков с использованием того же метода ничего не дали.



Но, используя Юпитер в качестве фона для гейзеров, Спаркс и его коллеги заметили несколько извержений — один раз в марте 2014 года, затем в феврале 2016 года и, возможно, также в марте 2017 года.



Карты тепла и ионосферы Европы, сделанные космическим аппаратом Галилео в 1990-х годах, показывают, что места расположения гейзеров были теплее, чем окружающий лед. Они также имели необычно высокую концентрацию заряженных частиц, возможно, результат расщепления воды на водород и кислород. Оба наблюдения подтверждают идею о том, что в этом месте вода может вырываться из подледного океана Европы, подобно магме на Земле.