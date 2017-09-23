Канадские ученые раскрыли секрет долголетия

150 минут быстрой ходьбы продлевает жизнь

В Канаде ученые университета Макмастера выяснили, что 30-минутные физические нагрузки хотя бы пять дней в неделю способны продлить жизнь человеку. Об этом сообщает Newscientist.com со ссылкой на статью в журнале The Lancet.



По мнению ученых, бег или интенсивная утренняя разминка снижают риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний.



Как стало известно, в исследовании приняли участие 130 тысяч человек из 17 стран мира. Добровольцы указали в опроснике, как часто в течение недели занимаются физическими упражнениями.



По состоянию здоровья анкетируемых ученые следили почти семь лет, отмечая уровень заболеваемости и смертности.



Оказалось, что у людей, которые каждую неделю уделяют 150 минут быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 28%, а 750 минут физической активности еще выгоднее и снижают вероятность смерти на 36%.



Ученые уверены, что не обязательно бегать, плавать или ходить в спортзал, а достаточно заниматься домашней уборкой или ходить пешком на работу. Если следовать этим рекомендациям, то можно предотвратить 8% смертей за каждые семь лет.



Как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, людям в возрасте 18-64 лет следует еженедельно уделять как минимум 150 минут умеренной физической активности и два дня заниматься упражнениями, чтобы укрепить мышцы.