Марсианская кора оказалась пористой

Цветная карта плотности коры Марса NASA Ученые из NASA выяснили, что марсианская кора не такая плотная, как считалось раньше. Результаты исследования позволят специалистам узнать больше о внутренней структуре и эволюции Красной планеты. С подробностями можно ознакомиться в Geophysical Research Letters. Ученые из NASA выяснили, что марсианская кора не такая плотная, как считалось раньше. Результаты исследования позволят специалистам узнать больше о внутренней структуре и эволюции Красной планеты. С подробностями можно ознакомиться в Geophysical Research Letters.

Чтобы изъять больше информации из имеющихся у ученых данных о Марсе, исследователи учли топографию Красной планеты. Эта информация в сочетании с данными о гравитационном поле Марса позволила специалистам получить новые сведения о коре планеты.



Оказалось, что она менее плотная, чем считалось раньше. До этого исследователи предполагали, что марсианская кора такая же плотная как океаническая кора Земли (около 2900 кг/м³). Теперь выяснилось, что плотность коры Марса составляет 2582 кг/м³. Ученые также выяснили, что вулканические районы планеты намного плотнее других. А более низкая плотность коры обусловлена пористыми горными породами.



«Кора является конечным результатом эволюции планеты, поэтому более низкая плотность могла сыграть важную роль в формирования Марса», – отметил автор исследования Сандер Гуссенс из Центра космических полетов имени Годдарда.