Марсианская кора оказалась пористой

Ученые из NASA выяснили, что марсианская кора не такая плотная, как считалось раньше. Результаты исследования позволят специалистам узнать больше о внутренней структуре и эволюции Красной планеты. С подробностями можно ознакомиться в Geophysical Research Letters.
Чтобы изъять больше информации из имеющихся у ученых данных о Марсе, исследователи учли топографию Красной планеты. Эта информация в сочетании с данными о гравитационном поле Марса позволила специалистам получить новые сведения о коре планеты.
Оказалось, что она менее плотная, чем считалось раньше. До этого исследователи предполагали, что марсианская кора такая же плотная как океаническая кора Земли (около 2900 кг/м³). Теперь выяснилось, что плотность коры Марса составляет 2582 кг/м³. Ученые также выяснили, что вулканические районы планеты намного плотнее других. А более низкая плотность коры обусловлена пористыми горными породами.
«Кора является конечным результатом эволюции планеты, поэтому более низкая плотность могла сыграть важную роль в формирования Марса», – отметил автор исследования Сандер Гуссенс из Центра космических полетов имени Годдарда.
Оказалось, что она менее плотная, чем считалось раньше. До этого исследователи предполагали, что марсианская кора такая же плотная как океаническая кора Земли (около 2900 кг/м³). Теперь выяснилось, что плотность коры Марса составляет 2582 кг/м³. Ученые также выяснили, что вулканические районы планеты намного плотнее других. А более низкая плотность коры обусловлена пористыми горными породами.
«Кора является конечным результатом эволюции планеты, поэтому более низкая плотность могла сыграть важную роль в формирования Марса», – отметил автор исследования Сандер Гуссенс из Центра космических полетов имени Годдарда.