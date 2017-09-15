Возвращение из мертвых: как вернуть к жизни вымерший вид

Галапагос – группа островов в Тихом океане известна разнообразием фауны. Именно здесь проводил свое знаменитое исследование Чарльз Дарвин, которое стало толчком к началу создания эволюционной теории происхождения. Фото: about-planet.ru

Открытие ДНК-связей и генетического родства между ныне живущими черепахами и вымершим видом гигантской черепахи с острова Флореаны (Санта-Мария) означает, что крупное травоядное животное может однажды вернуться на родину. Этому будет способствовать программа разведения в неволе. И если она будет успешной, то репатриация станет возможной уже в течение следующих пяти лет.Профессор Луциано Бейерегарай, руководитель группы молекулярной экологии в Университете Флиндерса, рассказывает, что усилия по сохранению вида являются важным этапом в восстановлении экзотической экосистемы острова Флореана, которая сильно зависит от крупных травоядных животных.Статья, напечатанная в Scientific Reports, описывает увлекательное научное открытие. Во время международной экспедиции на отдаленный вулкан острова Исабела, самого крупного из архипелага Галапагос, было найдено множество гигантских черепах, которые восходят по родословной к вымершей черепахе острова Флореаны (Chelonoidis elephantopus).Ученые погрузили гигантских черепах на вертолет и отправили со склонов вулкана в Центр разведения Национального парка Галапагоса. Эксперты из США, Бельгии, Эквадора, Греции, Италии и Австралии провели анализ ДНК и сравнили результаты со справочными базами, где содержатся данные обо всех сохранившихся и вымерших видах гигантских черепах Галапагоса."Наше открытие и программа для разведения в неволе повышают вероятность того, что вымершие виды острова Санта-Мария могут быть возрождены", – подчеркивает профессор Бейерегарай.Чарльз Дарвин писал о вылове особей этого вида черепах. И уже в течение 15 лет после его визита на Галапагос в 1835 году они были полностью истреблены. Виновниками такого массового уничтожения вида были моряки, которые использовали пресмыкающихся в пищу.И вот спустя почти 2 века, в 2008 году на острове Исабела исследователи обнаружили черепах с отличительными седлообразными панцирями. Что было примечательным потому, что для местных видов характерна куполообразная форма панциря. Последующие анализы ДНК, показали, что эти животные были потомками видов Флореаны.Скорей всего такое стало возможно из-за тех же хаотичных перемещений моряков между островами. "Иронично, что те, кто убивал черепахи для еды около 200 лет назад, создали одновременно и уникальную возможность возродить сегодня этот вымерший вид", – отмечает последний координатор исследования Гисеооа Какконе из Йельского университета.В результате открытия ДНК-связей в конце 2015 года было решено осуществить амбициозную, сложную и напряженную экспедицию, чтобы найти и перенести генетических родственников вымерших видов черепахи. Теперь, когда экспедиция завершилась успехом, начинается 5-летняя программа выведения Chelonoidis elephantopus.