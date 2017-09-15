Сильные магнитные бури накрыли Землю

Серия вспышек на Солнце не прошла незаметно, их последствием стала мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря. Она началась 13 сентября, но своего пика достигнет 14-15 сентября. Затем геомагнитные возмущения пойдут на спад.

В период магнитных бурь ухудшение самочувствия ощутят не только метеозависимые люди, но и остальная часть населения. Это могут быть головные боли, тошнота, головокружения, скачки артериального давления, повышенная эмоциональность или, наоборот, вялое состояние и упадок сил.



В периоды повышенной солнечной активности медики советуют отказаться от всех вредных привычек, избегать стрессовых ситуаций и конфликтов. Важно соблюдать режима труда и отдыха. И не менее значительно — позитивный настрой, который также поможет пережить период магнитных бурь.

