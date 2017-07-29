Astrobotic планирует отправить посадочный аппарат на Луну в 2019 году

26 июля американская компания Astrobotic заключила контракт на запуск посадочного аппарата на Луну в 2019 году. Для запуска аппарата будет использована ракета-носителей Atlas V компании ULA. Технические детали сделки неизвестны, однако представитель Astrobotics Кэролин Пейс отметила, что зонд будет запущен в качестве дополнительной полезной нагрузки. 26 июля американская компания Astrobotic заключила контракт на запуск посадочного аппарата на Луну в 2019 году. Для запуска аппарата будет использована ракета-носителей Atlas V компании ULA. Технические детали сделки неизвестны, однако представитель Astrobotics Кэролин Пейс отметила, что зонд будет запущен в качестве дополнительной полезной нагрузки.

Лунный посадочный аппарат «Перегрин» (Peregrine) был представлен публике в июне 2016 года. В дальнейшем он будет способен доставлять до 265 кг полезной нагрузки на поверхность Луны, однако в первом полете на борту будет всего 35 кг груза. Его предоставят 11 заказчиков из шести стран. Техническую поддержку разработке посадочного аппарата отказывает корпорация Airbus Defence and Space.



Первоначально компания Astrobotic была одним из участников конкурса Google Lunar X-Prize, в котором команда-победитель, доставившая мобильного робота на поверхность Луны до конца 2017 года, может рассчитывать на приз в размере 20 млн долларов. Из-за того, что суммы приза недостаточно для покрытия расходов на разработку, большая часть команд уже отказалась от участия в конкурсе, а его финал много раз переносился. Сейчас из нескольких десятков команд, первоначально подавших заявку, в Google Lunar X-Prize осталось лишь четыре участника. В декабре прошлого года Джон Торнтон, основатель команды Astrobotic, долгое время считавшейся основным претендентом на приз, заявил, что не верит в успех конкурса.



В это же время Astrobotic вышла из конкурса, однако объявила, что не отказывается от разработки лунного посадочного аппарата. Компания решила сфокусироваться на долгосрочной стратегии. Теперь она намерена зарабатывать, организуя на коммерческих условиях доставку грузов на Луну в интересах любых заказчиков. Теоретически, основным заказчиком Astrobotic в 2020-х годах может стать американское космическое агентство, которое намерено построить посещаемую станцию на орбите Луны. Пока у НАСА нет планов производить высадку людей на поверхность спутника Земли, но интерес к доставке туда различной полезной нагрузки коммерческими и иностранными партнерами НАСА уже задекларировало.



Претензии на этот пока не существующий сегмент рынка есть и у компании Blue Origin Джеффа Безоса.