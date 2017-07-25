Паук заманивает жертв с помощью оптической иллюзии

Оказалось, что пауки вида Psechrus clavis обладают скрытым козырем – их светящаяся ночью паутина привлекает насекомых. Исследование было опубликовано в журнале Animal Behaviour. Оказалось, что пауки вида Psechrus clavis обладают скрытым козырем – их светящаяся ночью паутина привлекает насекомых. Исследование было опубликовано в журнале Animal Behaviour.

Пауки Psechrus clavis, обитающие в нижнем и среднем ярусе субтропических лесов Азии, строят паутину в тени чуть выше уровня земли.



Ай-Мин Тсо и его коллеги из Университета Тангай в Тайване обратили внимание на то, что паутинное волокно этого вида обладает высокой отражательной способностью и заметно насекомым ночью. Ученые решили проверить, какое значение имеет цвет паутины. Для этого они нашли 51 паутину, убрали из них пауков, и очернили 22 паутины древесным углем, чтоб уменьшить их отражательную способность.



В результате эксперимента в белых паутинах оказалось больше насекомых, чем в черных. Исследователи считают, что у жертв пауков слабое зрение, и они принимают светящуюся паутину за просвет в темных зарослях.

Ранее было замечено, что пауки добавляют в шелковое волокно желтый пигмент, который их жертвы принимают за пыльцу, а другие пауки отражают свет сами.



Тем не менее, это открытие – первое свидетельство того, что пауки используют оптические иллюзии для ночной охоты