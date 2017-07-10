Ученые раскрыли секрет быстрого сна
Автор: Mega
Просмотров: 118
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Категория: Наука и Космос
Дата: 10-07-2017, 11:32
Ученые раскрыли секрет быстрого сна
Ученые раскрыли секрет быстрого снаУченые рассказали о возможности выспаться, если не хватает времени на сон. Об этом говорится в исследовании сомнологов.
Эксперты считают, что человек может выспаться за два часа, если он знаком с техникой полифазного сна.
Речь идет о технике пяти основных режимов. Первый режим Dimaxion подразумевает 30-минутный сон каждые шесть часов. Так человек за 24 часа тратит на сон только два часа.

При втором режиме Uberman нужно спать по 20 минут через каждые четыре часа. Есть еще и третий режим — Everyman. В этом случае человек спит ночью от 1,5 до трех часов, а затем ложится спать днем три раза по 20 минут. Получивший название в честь изобретателя Николы Теслы четвертый режим Tesla подразумевает ночной двухчасовой сон и 20 минут дремоты днем. Во время пятого режима Siesta ночной сон длится от четырех до пяти часов и 1,5 часа днем.

Просмотров: 118
Комментариев: 0
Категория: Наука и Космос
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