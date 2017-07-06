NASA нанесёт по астероиду "кинетический удар"

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) одобрило проект DART по изучению эффективности технологии защиты от потенциально опасных космических тел.

Речь идёт о методике так называемого «кинетического удара». Суть заключается в том, чтобы разбить о поверхность космического объекта специальный аппарат и тем самым изменить траекторию движения тела, уведя его от столкновения с Землёй.



DART — сокращённо от Double Asteroid Redirection Test. В рамках миссии планируется направить аппарат к системе Didymos, которая состоит из двух астероидов — Didymos A и Didymos B. Первый имеет размер около 780 метров, второй — приблизительно 160 метров.



В рамках проекта DART космический аппарат размером с холодильник будет направлен к меньшему из двух названных астероидов. В момент столкновения скорость DART составит примерно 6 км/с — это в несколько раз больше скорости пули.



Данные, собранные в ходе миссии, позволят понять, насколько «кинетический удар» может быть эффективным в реальных условиях. Астероиды Didymos приблизятся к Земле в октябре 2022 года, а затем — в 2024 году.