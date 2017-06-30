Специалисты NASA сообщили о том, когда на Земле пойдут вечные дожди
Автор: Mega
Просмотров: 442
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Категория: Наука и Космос
Дата: 30-06-2017, 09:33
Специалисты NASA сообщили о том, когда на Земле пойдут вечные дожди
Специалисты NASA сообщили о том, когда на Земле пойдут вечные дождиСпециалисты рассмотрели количество дождей на нашей планете и их активность за последние 4 десятка лет и определили, что их количество значительно возрастает.
Сотрудники NASA поведали о грустных для людей перспективах, связанных с изменением климата на планете.

Из-за чего ученые прогнозируют, что уровень осадков в ближайшем будущем побьет все рекорды, а Земля превратится в планету вечных дождей.

Ученые выявили тенденцию, что с каждым годом дождей на Земле становится больше.

Уточняется, что в основном причина скрывается в мировом потеплении, так как именно оно приводит к тому, что вода регулярно испаряется все быстрее, что в конечном итоге приводит к частым дождям.

Также специалисты подчеркнули, что из-за глобального потепления в атмосфере Земли теряются восходящие воздушные потоки, и испаряются облака.

Скорее всего, непрерывные осадки начнут выпадать уже в довольно скором времени.

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Просмотров: 442
Комментариев: 0
Категория: Наука и Космос
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