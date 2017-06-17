Ученые: в дальнейшем Земля вполне может стать плоской

плоская Земля В качестве аргумента приводят пример миниатюрной планеты из Солнечной системы — Хаумеа. Ее особенностью является форма, ведь карликовая планета — безусловно плоская. В качестве аргумента приводят пример миниатюрной планеты из Солнечной системы — Хаумеа. Ее особенностью является форма, ведь карликовая планета — безусловно плоская.

Учёные предположили, что с течением времени Земля вполне может стать плоской. Как пишет научный журнал ToDay News Ufa, данная карликовая планета располагается за орбитой Нептуна. Космическое тело безумно вытянуто на экваторе, а с полюсов довольно приплюснута. Теория о том, что планета, на которой проживает человек, может потерять свои формы через множество лет, по мнению профессионалов, может вполне подтвердиться. Соотношение сторон Хаумеи составляет 2 к 1. Оказалось, Хаумея, в отличие от остальных планет, очень быстро вращается вокруг Солнца. По мнению ученых, причиной всему этому является скорость вращения Хаумеи вокруг собственной оси. Так, Хаумеа является самым быстровращающимся объектом в Солнечной системе. На один оборот нужно наименее чем 4 часа.



Ежели наша планета начнет крутиться с такой же скоростью, то ее экватор возрастет в три раза и вдвое сплющится у полюсов, отмечается в научном издании ToDay News Ufa. В «тарелку» Земля не превратиться, однако не менее плоской будет точно.