Обнаружены "кирпичики жизни" около новорождённых солнцеподобных звёзд

Автор: Сергей Карасёв

Наблюдения осуществлялись с использованием телескопа ALMA — Атакамская большая миллиметровая/субмиллиметровая решётка. Присутствие сложных пребиотических органических молекул метил-изоцианата зарегистрировано в кратной звёздной системе IRAS 16293-2422. Этот объект находится на расстоянии около 400 световых лет от нас в большой области звёздообразования Ро Змееносца в созвездии Змееносца.Астрономы обнаружили уникальные линии химических соединений в тёплых и плотных внутренних областях газо-пылевых коконов, окружающих звёзды, находящиеся на самых ранних стадиях эволюции. Оказалось, что облака метил-изоцианата окружают каждую из молодых звёзд системы.«Это семейство органических молекул участвует в синтезе пептидов и аминокислот, которые в форме белковых соединений, составляют биологическую основу известной нам формы жизни», — говорят учёные.Ожидается, что проведённые на ALMA наблюдения помогут пролить свет на процессы, которые привели к формированию Солнечной системы и зарождению жизни на Земле.«Полученный результат особенно интересен, так как эти протозвёзды очень похожи на наше Солнце в самом начале его истории. Условия вокруг них благоприятны для образования планет размера Земли. Найдя там пребиотические молекулы, мы, возможно, получили ещё один фрагмент мозаики, которую надо сложить, чтобы понять происхождение жизни на нашей планете», — заключают специалисты.