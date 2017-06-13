Что чувствует умирающий человек?

Многие люди боятся смерти – психологи утверждают, что страх смерти в той или иной степени есть у каждого из нас. Вопросом, что ощущает умирающий человек, задавались люди во все времена. Результаты сразу двух опубликованных недавно исследований свидетельствуют о том, что эмоции умирающих гораздо позитивнее, чем принять считать.

Курт Грей (Kurt Gray) из Университета Северной Каролины (University of North Carolina) говорит, что смерть у большинства людей ассоциируется с ужасом и кошмаром. Однако те, кто действительно оказывается перед лицом приближающейся смерти, не всегда мыслят столь негативно.



Авторы провели эксперимент, в котором изучались блоги терминально больных пациентов – они умерли от рака или амиотрофического бокового склероза. В контрольную группу вошли добровольцы, которым авторы предложили представить, что они неизлечимо больны и им осталось жить всего несколько месяцев, и сделать несколько записей для виртуального блога. Все записи были проанализированы с помощью специальной компьютерной программы – ученые изучали, как часто в них встречаются слова «страх», «ужас», «тревога», «счастье», «любовь». Оказалось, что в блогах тех, кто действительно был неизлечимо болен, позитивно окрашенные слова встречались гораздо чаще, чем у «поддельных» пациентов. Их записи были наполнены любовью и смыслом.



Сходные результаты были получены и после изучения последних слов заключенных, приговоренных к смертной казни, в которых они обращались к своим сокамерникам. Записи этих слов, как и стихи, написанные сокамерниками смертников, а также слова, придуманные теми, кто только вообразил себя заключенным, отправляющимся на смертную казнь, были проанализированы с помощью все той же компьютерной программы. Исследователи были поражены, что слова тех, кто был обречен на смерть, были менее негативными, чем придуманные записи и слова людей, кому смерть в ближайшее время не грозила. В обоих экспериментах выяснилось, что умирающие люди чаще задумывались о смысле жизни, религии и семье.



Исследователи, впрочем, не уверены, что подобные ощущения испытывают все умирающие и сходны ли эмоции тех, кто умирает от рака, с эмоциями людей, доживших до преклонных лет и умирающих от старости. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что эмоции людей, готовящихся закончить свой жизненный путь, многие из нас представляют совсем не такими, какими они являются в действительности.