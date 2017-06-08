Люди начали изменять климат и экосистемы почти 12 тысяч лет назад

"Влияние человека на природную среду сейчас ставит под угрозу всю планету, поэтому важно понять эти фундаментальные процессы. Наше открытие даёт временную оценку: мы обозначили начало этапа значительного воздействия человека на геологию и экосистемы Земли", — говорит ведущий автор работы Шмуэль Марко (Shmuel Marco).



"Мы отметили резкое трёхкратное увеличение мелкого песка, который был перенесён в Мертвое море сезонными наводнениями", — поясняет учёный. По его словам, именно в этом регионе в период сезонных наводнений стало в 3-4 раза больше мелких осадков, и это могло быть только следствием человеческой деятельности, изменивший климат и экосистему.

В ходе проекта глубокого бурения Dead Sea Deep Drilling Project было изъято множество образцов пород бассейна Мёртвого моря. Один из них, взятый с глубины 297 метров, и стал предметов исследований. Этот образец включает породы, относящиеся к нескольким геологическим формациям, залегающие на глубине от 90 до 450 метров под поверхностью почвы.Первые из исследованных отложений образовались около 220 тысяч лет назад, установили учёные. Благодаря современным методам анализа, им удалось восстановить процессы, которым подвергались породы на протяжении всего времени. И вот что интересно: примерно 12 тысяч лет назад местные почвы начали подвергаться эрозии, возникновение которой нельзя объяснить только природными причинами.Поясним, что термин эрозия почв подразумевает их разрушение водными потоками и ветром; при этом обломки материалов перемещаются и формируют отложения. Это естественный процесс, однако антропогенная деятельность способствует его заметному ускорению. В частности, случается так, что разрушение идёт гораздо быстрее, чем почвообразование, и в таком случае рельеф местности изменяется.Сегодня эрозиям способствуют вырубка лесов, строительство дорог, изменение климата и другие виды человеческой деятельности. Однако даже в древности, до развития промышленности и урбанизации, люди тоже могли влиять на те же природные процессы.В ходе работы специалисты нашли следы эрозии времён неолитической революции — перехода первобытных людей, которые занимались охотой и собирательством, к сельскому хозяйству. Вероятно, прогресс в человеческой деятельности, в частности выпас животных и вырубка лесов для строительства, привели к неестественно интенсивному вымыванию грунта, а также ускорению процессов осаждения ила в Мёртвом море, поясняют исследователи.Эту гипотезу подтверждает толщина слоя отложений под названием детрит (это взвешенные в воде частицы породы и останков растений или животных).Учёные полагают, что постепенно естественную дикую растительность здесь заменили посевы, а на месте лесов расположились пастбища. Всё это усилило эрозию, которая, по словам Марко, несовместима с тектоническими и климатическими режимами голоцена.По мнению экспертов, подобные работы помогут не только понять фундаментальные принципы влияния человека на экологию, но и примерно спрогнозировать, какие последствия нас ждут в будущем. Напомним, что сегодня всё чаще звучит пока что неформальный термин антропоцен. Им обозначают новую геологическую эпоху, в которой человеческая деятельность вносит в окружающий мир больше изменений, чем естественные природные процессы.Научная статья по итогам работы опубликована в специализированном издании Global and Planetary Change.Кстати, ранее геологи установили, что эрозия земной поверхности увеличивает активность вулканов. А в связи с появлением новой "эры антропоцена" исследователи даже составили каталог антропогенных минералов.