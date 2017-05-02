Люди с положительными эмоциями обладают хорошим иммунитетом - ученые
Автор: Mega
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Категория: Наука и Космос
Дата: 2-05-2017, 10:38
Люди с положительными эмоциями обладают хорошим иммунитетом - ученые
Люди с положительными эмоциями обладают хорошим иммунитетом - ученыеЛюди с положительными эмоциями обладают хорошим иммунитетом - ученыеБольшое количество ранее проводимых исследований показали, что эмоции и стресс могут неблагоприятно влиять на иммунную систему.
Отрицательные эмоции снижают иммунитет. До недавних пор этот эффект не был непосредственно подтвержден мозговыми процессами, отметил лидер исследования Ричард Давидсон из Университета Висконсина.

В частности,учеными была изучена префронтальная кора, нарушения в которой вызывают депрессию.

Ученые обнаружили, что у людей при каком-либо стрессе интенсивнее функционирует правое полушарие префронтальной коры, и при этом наблюдается более низкий уровень антител после прививки от гриппа. Напротив, когда люди вспоминают счастливые события из жизни, у них интенсивнее функционирует левое полушарие коры и наблюдается высокий уровень антител.

Р. Давидсон считает, что эмоции играют важную роль в регулировании различных систем в организме человека, что не может не влиять на его здоровье.
Это исследование свидетельствует о том, что у люди с преобладанием положительных эмоций обладают хорошим иммунитетом, в частности реакцией на прививку от гриппа.

«Это исследование открывает глаза на то, почему люди с предметы с преобладанием положительных эмоций могут быть более здоровыми», - утверждает ученый.

Эксперт по стрессу и иммунитету в государственном университете Штата Огайо Дженис Киколт-Глазер сказала газете «Нью-Йорк Таймс», что данное исследование является «лучшим доказательством, которое мы видели до настоящего времени».


Источник: Golos.ua

Просмотров: 76
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Категория: Наука и Космос
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