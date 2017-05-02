Люди с положительными эмоциями обладают хорошим иммунитетом - ученые

Отрицательные эмоции снижают иммунитет. До недавних пор этот эффект не был непосредственно подтвержден мозговыми процессами, отметил лидер исследования Ричард Давидсон из Университета Висконсина.В частности,учеными была изучена префронтальная кора, нарушения в которой вызывают депрессию.Ученые обнаружили, что у людей при каком-либо стрессе интенсивнее функционирует правое полушарие префронтальной коры, и при этом наблюдается более низкий уровень антител после прививки от гриппа. Напротив, когда люди вспоминают счастливые события из жизни, у них интенсивнее функционирует левое полушарие коры и наблюдается высокий уровень антител.Р. Давидсон считает, что эмоции играют важную роль в регулировании различных систем в организме человека, что не может не влиять на его здоровье.Это исследование свидетельствует о том, что у люди с преобладанием положительных эмоций обладают хорошим иммунитетом, в частности реакцией на прививку от гриппа.«Это исследование открывает глаза на то, почему люди с предметы с преобладанием положительных эмоций могут быть более здоровыми», - утверждает ученый.Эксперт по стрессу и иммунитету в государственном университете Штата Огайо Дженис Киколт-Глазер сказала газете «Нью-Йорк Таймс», что данное исследование является «лучшим доказательством, которое мы видели до настоящего времени».