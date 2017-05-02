Хокинг предупредил человечество о новой смертельной опасности: искусственный интеллект беспощаден

Искусственный интеллект несет огромную опасность для человечества. Об этом заявил всемирно известный британский ученый Стивен Хокинг.
Во время видеоконференции, посвященной развитию высоких технологий, Хокинг выступил с речью. Он рассказал, что необходимо делать, чтобы избежать тяжелых последствий, которые может принести искусственный интеллект. Об этом передает "Meganauka.com".
Хокинг отметил, что искусственный интеллект – это великое достижение, которое может быть помощью во многих вопросах, однако при неправильном его использовании он может стать угрозой всему человечеству. Ученый отметил, что люди не могут составить ему конкуренцию, а посему он легко может заменить нас, что приведет к деградации людей.
По мнению ученого, необходимо сделать все возможное, чтобы использовать искусственный интеллект правильно и получать от него только пользу.
Напомним, ранее мы писали, что Стивен Хокинг готовится покорять космические просторы. Он призывает искать другую Землю, так как за тысячу лет человечество может уничтожить себя.
Хокинг отметил, что искусственный интеллект – это великое достижение, которое может быть помощью во многих вопросах, однако при неправильном его использовании он может стать угрозой всему человечеству. Ученый отметил, что люди не могут составить ему конкуренцию, а посему он легко может заменить нас, что приведет к деградации людей.
По мнению ученого, необходимо сделать все возможное, чтобы использовать искусственный интеллект правильно и получать от него только пользу.
Напомним, ранее мы писали, что Стивен Хокинг готовится покорять космические просторы. Он призывает искать другую Землю, так как за тысячу лет человечество может уничтожить себя.