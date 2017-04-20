Составлен список самых опасных последствий падения на Землю астероида

"Если под ударом только десять человек, то, возможно, лучше эвакуировать район. Но если опасность грозит миллиону жителей, более целесообразно будет запустить миссию по отклонению астероида с его первоначального курса", — поясняет Румпф.



Оказывается, самыми опасными для Земли последствиями встречи с астероидом являются сильные ветры и ударные волны. Чтобы выяснить это, учёные из Великобритании изучили семь эффектов, связанных с воздействием на нашу планету при столкновении. В этом списке – экстремально высокие температуры, ударные волны, летящие обломки, цунами, сейсмические толчки, ураганные ветры, а также образование кратеров.Команда университета Саутгемптона смоделировала падение на Землю 50 тысяч астероидов диаметром о 15 до 400 метров. При этом отмечается, что астероид диаметром 60 метров сталкивается с нашей планетой примерно раз в полторы тысячи лет, тогда как астероид диаметром 400 метров достигает Земли раз в сто тысяч лет. "Вероятность удара астероида действительно низка. Но последствия могут быть немыслимыми", — признаётся ведущий автор исследования Клеменс Румпф (Clemens Rumpf). По его словам, смертоносные удары астероидов редки, однако нужно быть готовыми ко всему и заранее понять, как снизить число смертей и разрушений.Исследовательская группа проанализировала возможные последствия от выше названных семи эффектов и подсчитала, сколько жизней могло быть унесено, а затем расставила эти самые эффекты в "порядке разрушительности" – от наиболее страшного до наименее.По результатам работы, наибольшее число жертв унесли бы ветер и ударные волны: согласно экспериментальным сценариям, от них погибло бы 60% людей. Предполагается, что ударная волна невероятной силы при столкновении Земли с астероидом должна возникнуть из-за резкого скачка атмосферного давления – такого, который повредил бы внутренние органы людей. Что касается ветра, его силы будет достаточно, чтобы с лёгкостью швырять человеческие тела или, например, превращать леса в ровную поверхность.Тепловое воздействие, которое накрыло бы Землю от удара, может унести около 30% человеческих жизней. Но этого можно избежать, если население спрячется в подвалах или любых других подземных сооружениях.Далее в списке следуют цунами – на их счету 20% случаев летального исхода для людей. Но здесь есть важная поправка: последствия зависят от того, куда приземлится астероид. Если в океан – то это будет не так страшно: волна, вызванная столкновением, передвигаясь по воде, постепенно будет рассеиваться, и когда дойдёт до континента, будет уже не такой огромной. Горазд хуже, если астероид упадёт на сушу.Наименее опасными оказались сейсмические толчки (на их долю пришлось 0,17% жертв) и падающие обломки небесного тела (1% жизней). Добавим, что это относится в основном лишь к крупным астероидам – тем, которые могут при ударе создать кратер.Кроме того, команда выяснила так называемые критические размеры астероидов: повлечь человеческие жертвы способно столкновение с небесным телом диаметром от 18 метров. Астероиды поменьше, вероятнее всего, просто распадутся в атмосфере Земли до того, как достигнут её поверхности. И они, к счастью, встречаются чаще, чем их "старшие собраться".В своей работе учёные дали практические советы по снижению числа жертв. К примеру, жителям засушливых регионов стоит больше всего опасаться "огненного дождя", который наверняка вызовет множество пожаров. Небольшим городам, которым грозит столкновение с астероидом диаметром 30 метров, лучше всего сразу эвакуироваться. А вот астероид диаметром порядка 200 метров, который должен упасть на густонаселённый город, вероятно, потребует других мер – возможно, изменения траектории полёта небесного тела.Авторы также сообщают, что это первое исследование подобного рода: ранее никто не рассматривал все возможные последствия от столкновения астероида с нашей планетой. Результаты работы команда представит на конференции по планетарной защите Международной академии астронавтики (International Academy of Astronautics Planetary Defense Conference), которая пройдёт в Токио в мае.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Geophysical Research Letters.