Начато изготовление российского космического корабля "Федерация"

«Он [корабль] находится в активной стадии работы, выпущена практически вся конструкторская документация, мы сейчас изготавливаем отдельные узлы», — сообщил господин Солнцев.

Автор: Сергей Карасёв

Аппарат «Федерация» разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на станции, находящиеся на околоземной орбите. Корабль является многоразовым. Говорится о применении современного бортового оборудования, которое позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки корабля, повысит безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.Для создания аппарата применяются новейшие технологии, некоторые из которых не имеют аналогов в мировой космонавтике. По словам главы РКК «Энергия», первый корабль будет ориентирован на низкую орбиту и будет на 80 % изготовлен из композитных материалов, а спускаемый аппарат — из алюминия.Лётные испытания «Федерации» в беспилотном варианте должны начаться в 2021 году. Пилотируемый полёт со стыковкой к МКС состоится не ранее 2023-го.Ожидается, что в режиме автономного полёта корабль сможет находиться до 30 суток, при полёте в составе орбитальной станции — до 1 года. Ранее сообщалось, что аппарат проектируется в двух вариантах вместимости — четырёхместном и шестиместном.