Роботы-проныры для Марса

На фоне разговоров о возможной отправке на Марс пилотируемых миссий многие ученые продолжают скептически относиться к целесообразности полета к этой планете человека. Прагматики убеждены в том, что исследование Марса и других тел Солнечной системы лучше доверить роботам - это эффективнее, безопаснее, дешевле и проще.По этой причине в различных лабораториях мира инженеры продолжают создавать концепты новых роботизированных схем, движителей и технологий, при помощи которых в будущем можно будет исследовать другие планеты, их спутники и астероиды. Так рождаются экзотические проекты по отправке к спутнику Сатурна Титану подводных лодок с ядерным двигателем, аэростатов к Венере и микровертолетов, которые будут помогать изучать Марс.Еще одно технологическое решение в этой области намерены реализовать инженеры насовского проекта PUFFER (Pop-Up Flat Folding Explorer Robots). Концепция заключается в создании миниатюрных исследовательских роботов, способных сворачиваться и разворачиваться по принципу оригами и исследовать такие тела Солнечной системы, как Марс или спутник Юпитера Европа.Небольшие размеры таких роботов — а в длину они не больше привычного смартфона, — малый вес и гибкость делают их оптимальными для преодоления сложных особенностей рельефа и даже ползания внутри скрытых полостей, недоступных большим роверам, которые используют ученые последние годы.В серии демонстрационных роликов, представленных NASA, показано, как подобные двухколесные роботы выживают при падении с высоты трех метров на бетонный пол, а также поднимаются с уклоном в 45 градусов, преодолевают искусственные препятствия.В NASA считают, что именно такие устройства способны с легкостью проникать в застывшие лавовые трубы на поверхности Марса и исследовать хаотичные рельефы на поверхности Европы. Исследовательский проект PUFFER рассчитан на 18 месяцев, в нем участвуют специалисты Лаборатории реактивного движения NASA, Калифорнийского университета в Беркли, а также корпорации Distant Focus Corporation, которая специализируется на оптических и сенсорных технологиях. Результатом работы ученых уже стали действующие образцы, которые в NASA готовы испытывать в условиях, приближенных к марсианскому рельефу.На одном из промороликов видно, как наличие восьми зубьев на складывающихся колесах незамысловатого робота позволяет ему сначала проползти под узким длинным препятствием, а затем забраться на него же, несмотря на большую высоту преграды. Одно из главных достоинств складывающихся роботов — их может носить на себе «родительский» планетоход, который, подобно тому, как самец морского конька выбрасывает потомство, рассеивает их вокруг себя для выполнения различных исследовательских задач.Роботы создаются путем печатания монтажных плат прямо на несущих складывающихся конструкциях, что позволяет облегчить их массу.Предполагается, что такие роботы будут оснащены также складывающимися микроскопами, использующими в своей конструкции не линзы, а зеркала.«Большой родительский робот может использовать группу пафферов, чтобы исследовать труднодоступные места, которые легче изучать при помощи небольших недорогих роботов, — уверены ученые. — Когда родительский аппарат находит интересное для исследования место, он просто выпускает одного или несколько пафферов, которые разворачиваются и отправляются на поиски предмета изучения».Уже в этом году ученые намерены начать испытания мини-роботов в пустыне Мохаве, где есть немало ландшафтов, напоминающих марсианские.