"Горящий лед" должен сделать Японию энергонезависимой страной

Гидрат метана получается путем соединение воды и метана. Это соединение устойчиво лишь при определенных температуре и давлении, поэтому в природе оно встречается не так уж и часто преимущественно в вечной мерзлоте или глубоко под землей под толщей океана. Своим внешним видом соединение напоминает большие ледяные глыбы, которые еще называют «горящим льдом».Добывать и транспортировать гидрат метана сложно и дорого, однако в Японии хотят заменить этим топливом не только свою ядерную энергетику, реноме которой несколько лет назад было изрядно подпорчено аварией на Фукусиме, но даже экологически чистый сжиженный природный газ (СПГ). Уже в апреле 2017 года планируется создание организации, которая будет курировать разработку технологий для получения такого вида топлива. Конгломерат японских компаний совместно планирует создать эффективную технологию глубоководного бурения. Основная цель – это не только снизить издержки производства сырья, но и существенно снизить затраты на его транспортировку.Как предполагается, коммерческая добыча гидрата метана должна начаться уже в 2023 году, а пока японские власти призывают все заинтересованные компании принять участие в проекте.В настоящее время энергетика Япония полностью зависима от внешних поставок – экспорт энергетического сырья осуществляется в основном из стран Ближнего Востока. Поэтому в производстве гидрата метана Япония увидела свой шанс заметно снизить энергетическую зависимость.Некоторые эксперты утверждают, что гидрат метана сможет обеспечить Японию энергией ближайшие 100 лет, если, конечно, проект удастся реализовать. Между тем такие японские компании как Japan Oil и Gas and Metals National Corp уже предоставили свои первые испытательные буры.Между тем проект находится в ранней стадии своей разработки и говорить о каких-то существенных прорывах в сфере создания эффективных технологий добычи гидрата метана пока не приходится.