Китай может использовать ядерные технологии при изучении дальнего космоса

По словам замглавы Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности и Национального агентства КНР, применять зонды довольно трудно, поэтому целесообразнее было бы использовать ядерную энергодвигательную установку при изучении небесных тел.
Китай может задействовать ядерные технологии при исследовании дальнего космоса, сообщает Синьхуа со ссылкой на замглавы Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности и Национального агентства КНР по атомной энергии Вана Ижэня.
По его словам, использовать при изучении небесных тел, к примеру, зонды, работающие на солнечной энергии, достаточно трудно, а потому имеет смысл "применить ядерную энергодвигательную установку ".
Представитель госуправления оборонной науки также ранее сообщал, что в 2016-2020 годах КНР намерена работать над рядом крупных проектов, в том числе планируются исследования по космическим ядерным электродвигательным установкам. По его словам, прогресс в этой сфере поможет устранить слабые места, которые в течение долгого времени препятствовали развитию ядерной промышленности.
Автор: Эмила Сидорова
По его словам, использовать при изучении небесных тел, к примеру, зонды, работающие на солнечной энергии, достаточно трудно, а потому имеет смысл "применить ядерную энергодвигательную установку ".
Представитель госуправления оборонной науки также ранее сообщал, что в 2016-2020 годах КНР намерена работать над рядом крупных проектов, в том числе планируются исследования по космическим ядерным электродвигательным установкам. По его словам, прогресс в этой сфере поможет устранить слабые места, которые в течение долгого времени препятствовали развитию ядерной промышленности.
Автор: Эмила Сидорова
Источник: life.ru