Китай может использовать ядерные технологии при изучении дальнего космоса

Китай может задействовать ядерные технологии при исследовании дальнего космоса, сообщает Синьхуа со ссылкой на замглавы Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности и Национального агентства КНР по атомной энергии Вана Ижэня.По его словам, использовать при изучении небесных тел, к примеру, зонды, работающие на солнечной энергии, достаточно трудно, а потому имеет смысл "применить ядерную энергодвигательную установку ".Представитель госуправления оборонной науки также ранее сообщал, что в 2016-2020 годах КНР намерена работать над рядом крупных проектов, в том числе планируются исследования по космическим ядерным электродвигательным установкам. По его словам, прогресс в этой сфере поможет устранить слабые места, которые в течение долгого времени препятствовали развитию ядерной промышленности.