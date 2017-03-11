Ученые нашли новую причину возникновения алкоголизма

Алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих "гормон счастья" — дофамин.

Алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина. Это выяснили ученые из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США).



Об этом сообщает RT со ссылкой на текст исследования.



Согласно их данным, алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих "гормон счастья" — дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепиться привычка употреблять спиртное.



"Спиртное меняет как активность нейронов в префронтальной коре, так и свойства самих дофаминергических нейронов", — говорится в тексте исследования.