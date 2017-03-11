Ученые нашли новую причину возникновения алкоголизма
Автор: Mega
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Категория: Наука и Космос
Дата: 11-03-2017, 09:16
Ученые нашли новую причину возникновения алкоголизма
Ученые нашли новую причину возникновения алкоголизмаАлкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих "гормон счастья" — дофамин.
Алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина. Это выяснили ученые из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США).

Об этом сообщает RT со ссылкой на текст исследования.

Согласно их данным, алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих "гормон счастья" — дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепиться привычка употреблять спиртное.

"Спиртное меняет как активность нейронов в префронтальной коре, так и свойства самих дофаминергических нейронов", — говорится в тексте исследования.

Просмотров: 80
Комментариев: 0
Категория: Наука и Космос
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