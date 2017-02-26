NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса
Автор: Mega
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Категория: Наука и Космос, Фотоархив
Дата: 26-02-2017, 10:30
NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса
Фото Марс 2017. NasaФото Марс 2017. Nasa Новый снимок поверхности планеты Марс был опубликован учеными космического агенства NASA на официальном сайте.
Фото было получено путем наложения изображений с камеры High Resolution Imaging Science Experiment, которая установлена на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат находится на орбите высотой 300 км над поверхностью Марса.

Исследовав эти и другие фото красной планеты ученые пришли к выводу что поверхность планеты Марс покрыта мелкодисперстными материалами, под которыми скрываются полезные минералы. Главный минерал, который может находится под этими породами, ученые считают что это вода, поисками которой постоянно занимается NASA на Марсе.

Фото планеты Марс (2017 год). NASA
NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Просмотров: 71
Комментариев: 0
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