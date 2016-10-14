В космосе обнаружены следы двух высокоразвитых цивилизаций



Далекую мигающую звезду (на снимке - справа) можно разглядеть лишь в мощный телескоп. Фото: NASA Далекую мигающую звезду (на снимке - справа) можно разглядеть лишь в мощный телескоп. Фото: NASA

Напомню. Блеск этой далекой звезды из созвездия Лебедя меняется сверхъестественным образом, не поддающимся пока вразумительным объяснениям. Порой световой поток, исходящий от нее, снижается на 80 процентов. Что никаким звездам не свойственно.Феномен был обнаружен с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер" - он же "Искатель планет", который был выведен на орбиту Земли в мае 2009 года и нацелен на небольшой участок Млечного Пути в созвездии Лебедя.Телескоп искал экзопланеты - планеты у других звезд - посредством так называемого транзитного метода. То есть следил, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она едва заметно изменяется, когда диск звезды что-то заслоняет. Например, проходящие по нему планеты. По колебаниям яркости астрономы и определяют их наличие и число.В 2013 году "Кеплер" сломался. Но прежде каждые 30 минут фиксировал параметры 150 тысяч звезд, находившихся в поле его зрения. Тем самым телескоп обеспечил астрономов массивами данных на много лет вперед. Их расшифровывать и расшифровывать. Чем ученые из разных стран увлеченно занимаются.В прошлом году астрономы взялись за данные, собранные телескопом в 2011 году. И выявили то самое изменение блеска. Звезду будто бы что-то затеняло. Но не планеты, которые делали бы это периодически. Звезда "тухла" на разные промежутки времени - от 5 до 80 дней.- Ничего похожего на эту звезду мы никогда прежде не видели, - искренне изумляется Табета Бояджян (Tabetha Boyajian), предводительница исследовательского коллектива расшифровщиков из Йельского университета. - Звезда настолько странная, что мы несколько раз перепроверили данные. Но ошибок не нашли.- Гипотеза, подразумевающая деятельность инопланетян, всегда должна быть самой последней из числа тех, которые стоит принимать во внимание, - рассуждает Джейсон Райт - астроном из Университета штата Пенсильвания. - Но в данном случае коллеги обнаружили то, что можно ожидать как раз от них - от инопланетян.Конечно, ученые пытались найти подтверждения тому, что объекты имеют естественное происхождение. Что они, например, кометы, проносящиеся мимо. Однако расчеты показали: наблюдаемые изменения блеска могли бы вызвать небесные странницы, но в том случае, если бы их было более миллиона, а размер каждой - не менее 200 километров. Такое совсем уж маловероятно для объектов естественного происхождения.Нет подтверждения гипотезе о том, что звезду заслоняют осколки столкнувшихся тут планет. Или еще не образовавшиеся планеты. И те и другие должны оставлять тепловые следы. А инфракрасный телескоп, направленный на странную звезду, ничего подобного не обнаружил.Факты, на удивление, пока не противоречат лишь одной гипотезе - про инопланетян. О том, что KIC 8462852 находится в сфере Дайсона - в некой построенной местными обитателями оболочке, которая позволяет улавливать излучение звезды и пользоваться этой колоссальной энергией.Идея здравая: не строить на своей планете - по месту жительства - "неисчерпаемый источник энергии" в виде термоядерного реактора, а воспользоваться уже созданным - звездой. Он и надежнее, и мощнее, и работает сам по себе.Появление сфер Дайсона у высокоразвитых цивилизаций предрек еще в 1960 году физик-теоретик Фриман Дайсон. Полагал, что сферы, названные его именем, могут быть как замкнутыми, так и состоящими из множества отдельных космических аппаратов - гигантских платформ с оборудованием.Гипотеза о том, что "подозрительную" звезду затеняют кометы, пока не подтверждается. Фото: NASAНо где же сами инопланетяне?Недавно астрономы Эстонии, США и Германии решили посмотреть, как вела себя KIC 8462852 в недалеком прошлом. Благо, как выяснилось, она была в поле зрения немецкой Зоннебергской обсерватории. Архивные данные, собранные на фотопластинках, продемонстрировали: с 1934 по 1995 год светимость звезды не менялась. То есть по крайней мере до 1995 года ее ничего не заслоняло.Астрономы из американского института SETI, занятые поиском сигналов от внеземных цивилизаций, еще в прошлом году направили на KIC 8462852 радиотелескопы. Но ничего цивилизованного так и не уловили, хотя потратили на попытку сначала две недели, а потом и еще три. Никаких сигналов - ни радио, ни световых. Предполагаемая сфера Дайсона не искрила и какими-либо короткими энергетическими импульсами, которые бы свидетельствовали о передвижении космических кораблей в окрестностях обозреваемой звезды.Что тут предположить? Например то, что сфера Дайсона вокруг KIC 8462852 была построена в рекордные сроки. Начали в 1995 году, закончили в 2011-м. Но в эксплуатацию пока не приняли. Устраняют выявленные недостатки.А может быть, инопланетяне вообще законсервировали объект. Или оставили недостроенным. С разумными существами такое случается.Звезда EPIC 204278916. Она расположена в созвездии Скорпиона - примерно в 400 световых годах от Солнца. И как совсем недавно выяснилось, тоже мигает загадочным образом.Звезду EPIC 204278916 телескоп "Кеплер" высмотрел еще в августе 2014 года, после того, как его починили и повернули, нацеливая на разные участки неба в рамках уже новой миссии - так называемой К2.За EPIC 204278916 наблюдали 79 суток - фиксируемый приборами блеск снижался на 35 процентов в течение 25 суток. Планета, расположенная рядом, не могла бы вызвать такую сильную аномалию - дала бы снижение блеска максимум на процент. Стало быть, звезду закрывало нечто гораздо более массивное и масштабное. Конечно же, сфера Дайсона.- Нет убедительных доказательств того, что звезды с непериодическим блеском окружены какими-либо мегаструктурами, - комментирует странные открытия астроном Массимо Маренго - автор кометной гипотезы. - С другой стороны, никто еще не доказал, что подобные мегаструктуры там отсутствуют. Поведение звезд действительно очень странное. И может свидетельствовать о каком-то неизвестном физическом явлении.Загадка подмигивающих звезд остается неразгаданной. Поэтому в силе остаются даже самые фантастические предположения.