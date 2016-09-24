Установлена причина уничтожения атмосферы Марса
Автор: Mega
Просмотров: 439
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Категория: Наука и Космос
Дата: 24-09-2016, 13:10
Установлена причина уничтожения атмосферы Марса

Астрофизики из Института космических наук (Blue Marble Space Institute of Science) установили, что одной из причин потери марсианской атмосферы были межзвездные облака, сообщает портал Space.com. Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает "Российская газета".Установлена причина уничтожения атмосферы Марса

Ученые сообщают, что им удалось найти еще одну важную причину потери Марсом атмосферы. Они проанализировали данные, полученные при помощи космического аппарата MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN Mission).

Ранее было установлено, что исходящие от Солнца заряженные частицы изгоняют из марсианской атмосферы молекулы водорода, из-за чего те улетучиваются в космос. Новое исследование показало, что Красная планета также теряла атмосферу при прохождении сквозь межзвездные облака.

"Данные аппарата MAVEN показывают, что ионизированная радиация, исходящая от Солнца, сыграла ключевую роль в процессе потери атмосферы Марса, - говорит ведущий автор исследования Димитра Атри. - Но и роль межзвездных облаков в этом процессе была очень важной. Время от времени мы двигаемся сквозь обширные и плотные облака газа и пыли. Это событие длится приблизительно один миллион лет".

Исследователи подсчитали, что с Марсом это происходило, по меньшей мере, 135 раз. И каждый раз Красная планета переживала один и тот же процесс: газ и пыль в межзвездном облаке сталкивались с солнечным ветром и создавали мощную ударную волну. Она ускоряла заряженные частицы. В результате каждого прохождения сквозь межзвездное облако Марс терял 0,5 процента своей атмосферы.

Денис Передельский

Источник: www.biznes-portal.com

наука астрономия марс
Просмотров: 439
Комментариев: 0
Категория: Наука и Космос
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