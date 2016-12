Установлена причина уничтожения атмосферы Марса

Астрофизики из Института космических наук (Blue Marble Space Institute of Science) установили, что одной из причин потери марсианской атмосферы были межзвездные облака, сообщает портал Space.com. Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает "Российская газета".