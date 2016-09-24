Установлена причина уничтожения атмосферы Марса

Денис Передельский



Источник: www.biznes-portal.com

Ученые сообщают, что им удалось найти еще одну важную причину потери Марсом атмосферы. Они проанализировали данные, полученные при помощи космического аппарата MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN Mission).Ранее было установлено, что исходящие от Солнца заряженные частицы изгоняют из марсианской атмосферы молекулы водорода, из-за чего те улетучиваются в космос. Новое исследование показало, что Красная планета также теряла атмосферу при прохождении сквозь межзвездные облака."Данные аппарата MAVEN показывают, что ионизированная радиация, исходящая от Солнца, сыграла ключевую роль в процессе потери атмосферы Марса, - говорит ведущий автор исследования Димитра Атри. - Но и роль межзвездных облаков в этом процессе была очень важной. Время от времени мы двигаемся сквозь обширные и плотные облака газа и пыли. Это событие длится приблизительно один миллион лет".Исследователи подсчитали, что с Марсом это происходило, по меньшей мере, 135 раз. И каждый раз Красная планета переживала один и тот же процесс: газ и пыль в межзвездном облаке сталкивались с солнечным ветром и создавали мощную ударную волну. Она ускоряла заряженные частицы. В результате каждого прохождения сквозь межзвездное облако Марс терял 0,5 процента своей атмосферы.