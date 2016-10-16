Достигнуто историческое соглашение 200 стран по борьбе с глобальным потеплением

Прошедшая встреча в столице Руанды имела место по решению сокращению выбросов парников. По итогу которой, более чем 200 государств заключили соглашение по борьбе з изменением климата.
В першую очередь согласно договору через 3 года введут США
Согласно договору, в 2024 году Китай — лидер по выбросам углерода, введет ограничение на выбросы. С 2019 года действующие меры начнет принимать США — второе государство в мире по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Также, Финляндия сократит потребление фреона, который остается в атмосфере сотни лет.
в связи с медленно развивающейся экономикой страны Персидского залива, Пакистан и Индия, получили разрешение с 2028 года вводить ограничения.
Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Экологи предупредили, что аномальная жара спровоцирует развитие инфекций и миграцию в Украину насекомых с юга. А вода в реках, нагретая до 28 градусов, не сможет охлаждать реакторы АЭС.
Согласно договору, в 2024 году Китай — лидер по выбросам углерода, введет ограничение на выбросы. С 2019 года действующие меры начнет принимать США — второе государство в мире по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Также, Финляндия сократит потребление фреона, который остается в атмосфере сотни лет.
в связи с медленно развивающейся экономикой страны Персидского залива, Пакистан и Индия, получили разрешение с 2028 года вводить ограничения.
Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Экологи предупредили, что аномальная жара спровоцирует развитие инфекций и миграцию в Украину насекомых с юга. А вода в реках, нагретая до 28 градусов, не сможет охлаждать реакторы АЭС.