Достигнуто историческое соглашение 200 стран по борьбе с глобальным потеплением
Автор: Mega
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Категория: Планета Земля
Дата: 16-10-2016, 11:11
Достигнуто историческое соглашение 200 стран по борьбе с глобальным потеплением

Прошедшая встреча в столице Руанды имела место по решению сокращению выбросов парников. По итогу которой, более чем 200 государств заключили соглашение по борьбе з изменением климата.Достигнуто историческое соглашение 200 стран по борьбе с глобальным потеплением

В першую очередь согласно договору через 3 года введут США

Согласно договору, в 2024 году Китай — лидер по выбросам углерода, введет ограничение на выбросы. С 2019 года действующие меры начнет принимать США — второе государство в мире по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Также, Финляндия сократит потребление фреона, который остается в атмосфере сотни лет.

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в связи с медленно развивающейся экономикой страны Персидского залива, Пакистан и Индия, получили разрешение с 2028 года вводить ограничения.

Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Экологи предупредили, что аномальная жара спровоцирует развитие инфекций и миграцию в Украину насекомых с юга. А вода в реках, нагретая до 28 градусов, не сможет охлаждать реакторы АЭС.

Просмотров: 1083
Комментариев: 0
Категория: Планета Земля
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