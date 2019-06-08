Трансгенный грибок способен уничтожить 99% популяции малярийных комаров

В научном эксперименте использовали гриб Metarhizium. Некоторые его штаммы опасны для малярийных комаров. Чтобы повысить эффективность «биологического оружия», в его ДНК встроили поражающий насекомых токсин, сообщает Science.



Эксперты установили, что распыление споров гриба Metarhizium в жилищах снижает количество укусов комаров, но не уничтожает их совсем. Международная группа ученых из США и Буркина Фасо «усовершенствовала» гриб при помощи гена нейротоксина Hybrid и провела испытания в условиях, максимально приближенных к реальным.



Они поселили личинок комаров, устойчивых к инсектицидам, в отдельные хижины с домашним скотом. Туда же поместили полотна тканей, пропитанных разными маслами: одно со спорами токсичного гриба, другое со спорами обычного, безвредного для насекомых, третье – без добавок.

Оказалось, что после трапезы комары отдыхали либо на черной ткани, либо на потолке. Споры опасного гриба не отпугивали их. 79% популяции оказались ими заражены и погибли.



Дополнительные эксперименты в лаборатории показали, что при соседстве с Metarhizium стаи комаров довольно быстро сокращались и в итоге становились нежизнеспособными, даже если изначально насчитывали около полутора тысяч особей.