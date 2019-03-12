В Австралии открыли новый вид динозавров

Эти древние животные, которые внешне напоминают современного валлаби из семейства кенгуровых, получили название Galleonosaurus dorisae из-за формы челюсти, напоминающей перевернутый галеон (тип парусного судна) и в честь палеонтолога Дорис Сигетс-Вильер, которая занималась исследованиями в этом регионе.



Исследуя форму челюсти и строение зубов, ученые пришли к выводу, что этот вид динозавров относится к семейству орнитоподов – подотряду птицетазовых травоядных динозавров. Также они считают, что Galleonosaurus dorisae с мощными задними лапами заселяли землю сотню млн лет назад — задолго до появления кенгуру и валлаби.



В прошлом году на данной местности также были обнаружены останки другого орнитопода, жившего 113 млн лет назад, динозавра Diluvicursor pickeringi.



Найденный сегодня вид старше на 12 миллионов лет. Это говорит о том, что разнообразие мелких динозавров в древней рифтовой долине, разделявшей Австралию и Антарктиду, было очень широко.