Найден самый глубокий природный колодец

Она расположена в Китае. Об измерении глубины расположенного на Парасельских островах природного колодца заявили в Государственном центре океанического прогнозирования окружающей среды КНР.
Глубина голубой дыры равна 300 метрам, что на сто метров больше предыдущего рекордсмена — голубой дыры Дина на Багамах.
Глубоководная пещера, названная Юнълэ, имеет на поверхности диаметр до 130 метров: при погружении она сужается до 36. Почти вертикальная тектоническая воронка не обладает подземным сообщением с Южно-Китайским морем. Несмотря на это, в ней обитает более 20 видов разных живых существ.
Голубыми дырами называют воронки, заполненные водой, которые сформировались из-за эрозии горной породы. По мнению китайских ученых, Юнълэ представляет большую научную ценность. Сейчас власти страны прикладывают большие усилия по сбережению уникальной экосистемы.
Глубоководная пещера, названная Юнълэ, имеет на поверхности диаметр до 130 метров: при погружении она сужается до 36. Почти вертикальная тектоническая воронка не обладает подземным сообщением с Южно-Китайским морем. Несмотря на это, в ней обитает более 20 видов разных живых существ.
Голубыми дырами называют воронки, заполненные водой, которые сформировались из-за эрозии горной породы. По мнению китайских ученых, Юнълэ представляет большую научную ценность. Сейчас власти страны прикладывают большие усилия по сбережению уникальной экосистемы.