Найден самый глубокий природный колодец
Автор: Mega
Просмотров: 117
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Категория: Открытия
Дата: 23-01-2019, 11:32
Найден самый глубокий природный колодец
Найден самый глубокий природный колодец Она расположена в Китае. Об измерении глубины расположенного на Парасельских островах природного колодца заявили в Государственном центре океанического прогнозирования окружающей среды КНР.
Глубина голубой дыры равна 300 метрам, что на сто метров больше предыдущего рекордсмена — голубой дыры Дина на Багамах.

Глубоководная пещера, названная Юнълэ, имеет на поверхности диаметр до 130 метров: при погружении она сужается до 36. Почти вертикальная тектоническая воронка не обладает подземным сообщением с Южно-Китайским морем. Несмотря на это, в ней обитает более 20 видов разных живых существ.

Голубыми дырами называют воронки, заполненные водой, которые сформировались из-за эрозии горной породы. По мнению китайских ученых, Юнълэ представляет большую научную ценность. Сейчас власти страны прикладывают большие усилия по сбережению уникальной экосистемы.

китай открытия
Просмотров: 117
Комментариев: 0
Категория: Открытия
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