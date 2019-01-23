Найден самый глубокий природный колодец

Глубина голубой дыры равна 300 метрам, что на сто метров больше предыдущего рекордсмена — голубой дыры Дина на Багамах.



Глубоководная пещера, названная Юнълэ, имеет на поверхности диаметр до 130 метров: при погружении она сужается до 36. Почти вертикальная тектоническая воронка не обладает подземным сообщением с Южно-Китайским морем. Несмотря на это, в ней обитает более 20 видов разных живых существ.



Голубыми дырами называют воронки, заполненные водой, которые сформировались из-за эрозии горной породы. По мнению китайских ученых, Юнълэ представляет большую научную ценность. Сейчас власти страны прикладывают большие усилия по сбережению уникальной экосистемы.