Создан самый износостойкий материал на планете

Для создания этого сплава ученые совместили наиболее редкие металлы на Земле — золото и платину.

По словам исследователей, новый материал настолько крепкий, что на изготовленных из него автомобильных шинах можно пятьсот раз объехать земной экватор, длина которого 40 075 километров.



Чтобы доказать исключительные свойства сплава, ученые исследовали его на атомном уровне. Они также рассказали, что во время испытаний новый сплав формировал на своей поверхности черную пленку, которая оказалась алмазоподобным углеродом, одним из наиболее эффективных искусственных промышленных лубрикантов. Это свойство они считают самым ценным у этого материала.