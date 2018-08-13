Создан водорастворимый пластик

При производстве нового пластика используется известняк, а раньше ученые применяли обычные нефтепродукты. Растворение пластика происходит уже через несколько минут. Кроме этого, работа велась над разработкой бытовой химии, которая подвержена биоразложению.



При этом она была безвредной для окружающей среды. Во время экспериментов был получен элемент на основе специального средства, который хорошо растворим в воде. Утилизация обычного пакета происходит за пять минут, если опустить его в емкость с водой.