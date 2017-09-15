Искусственную почву для рекультивации земель изобрели ученые из Красноярска
Автор: Mega
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Категория: Открытия, Наука и Космос
Дата: Вчера, 17:36
Искусственную почву для рекультивации земель изобрели ученые из Красноярска
Искусственную почву для рекультивации земель изобрели ученые из КрасноярскаРазработчики пояснили, что по внешнему виду почва напоминает легкий ковер, его можно расстелить практически в любом месте. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) изобрели искусственную почву (биомат) для рекультивации земель. Об этом сообщила в четверг пресс-служба университета.
"Ученые СФУ в лабораторных условиях создали плодородный поверхностный слой почвы - биомат, который позволит значительно упростить и ускорить процесс рекультивации техногенно-нарушенных земель, в том числе и на северных территориях, где биологический этап рекультивации сильно затруднен значительной удаленностью и труднодоступностью, суровыми климатическими условиями", - сообщили в пресс-службе.

Биомат представляет собой основу из натурального волокна, которая пропитывается специальным составом, позволяющим длительное время сохранять прочность. На основу наносятся органические наполнители, содержащие биологически активные добавки и связующие вещества природного происхождения.
При необходимости в состав биомата вводят сильнонабухающие гидрогели, которые увеличивают способность искусственной почвы удерживать воду, что облегчает уход за саженцами.

"Он полностью разлагается в течение 4-5 лет. Продукты его разложения сами становятся частью почвенного гумуса, обеспечивая развитие растений. По внешнему виду искусственная почва напоминает ковер, он легкий, и его можно расстелить практически в любом месте", - пояснила Алена Бурнова, один из авторов разработки, ее слова приводит пресс-служба.

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