Инженеры сделали прорыв в альтернативной энергетике

Экспериментальная модель Tyer Wind генерирует мощность 1 кВт. Каждая лопасть длиной полтора метра и изготовлена ​​из углеродного волокна. Общий "размах крыльев" - не более 3,5 метра.

Полным ходом человек черпает энергию солнца, использует потенциал рек и морей, генерирует электричество из ветра. Инновационный подход, как совместить опыт природы и современные технологии предложили инженеры в Тунисе.В отличие от привычных генераторов, лопасти этого ветряка повторяют движения крыльев птиц. Идею изобретатели подсмотрели у колибри, удивительно подвижных птиц: эти крохи развивают в полете скорость до 80 км / ч., Осуществляя сотни взмахов в секунду.Благодаря особой траектории движения лопастей, витряки- "колибри" занимают существенно меньшую площадь, чем традиционные ветрогенераторы такой же мощности. Их удобно размещать на небольших участках, например, для обеспечения электричеством частных домов.создают меньше шума и не несут угрозы птицам.Конструкция позволяет делать такие ветряки значительно больших габаритов, а следовательно, и большей мощности, и объединять их в единую сеть, разместив на суше или даже на воде.Пока же тунисские разработчики все еще тестируют свое ноу-хау, доводя до ума технические характеристики и аэродинамические свойства "крыльев". Коммерческое применение "витрякив-" колибри "возможно не ранее чем через год.