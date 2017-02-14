Инженеры сделали прорыв в альтернативной энергетике
Автор: Mega
Просмотров: 268
Комментариев: 1
Категория: Открытия
Дата: 14-02-2017, 15:42
Инженеры сделали прорыв в альтернативной энергетике
В поисках альтернативных источников энергии человечество обращается прежде всего к природе. Tyer Wind - это новый тип ветровой электростанции, основанный на принципе бионики имитации природных процессов.ветрогенераторветрогенератор
Полным ходом человек черпает энергию солнца, использует потенциал рек и морей, генерирует электричество из ветра. Инновационный подход, как совместить опыт природы и современные технологии предложили инженеры в Тунисе.

В отличие от привычных генераторов, лопасти этого ветряка повторяют движения крыльев птиц. Идею изобретатели подсмотрели у колибри, удивительно подвижных птиц: эти крохи развивают в полете скорость до 80 км / ч., Осуществляя сотни взмахов в секунду.

Экспериментальная модель Tyer Wind генерирует мощность 1 кВт. Каждая лопасть длиной полтора метра и изготовлена ​​из углеродного волокна. Общий "размах крыльев" - не более 3,5 метра.


Благодаря особой траектории движения лопастей, витряки- "колибри" занимают существенно меньшую площадь, чем традиционные ветрогенераторы такой же мощности. Их удобно размещать на небольших участках, например, для обеспечения электричеством частных домов. Tyer Wind создают меньше шума и не несут угрозы птицам.

Конструкция позволяет делать такие ветряки значительно больших габаритов, а следовательно, и большей мощности, и объединять их в единую сеть, разместив на суше или даже на воде.

Пока же тунисские разработчики все еще тестируют свое ноу-хау, доводя до ума технические характеристики и аэродинамические свойства "крыльев". Коммерческое применение "витрякив-" колибри "возможно не ранее чем через год.

технологии
Просмотров: 268
Комментариев: 1
Категория: Открытия
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Выссказанные мнения читателей
14.02.2017г. Цитата
"На самом деле метод копирования, в познании человеком окружающего мира, всего лишь частный случай изначального Принципа Подобия. Поэтому в человеческой жизни все теории, все художественные или технические произведения, все взаимоотношения созданы по подобию окружающего нас мира. Чем ближе созданное человеком подобие к его оригиналу, тем оно совершеннее."
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