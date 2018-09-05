Ученые визуализировали общение нейронов

Визуализация нейронного общения выглядит очень красиво. Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии совместно с коллегами из Китая разработали новый флуоресцентный датчик для подсветки нейросетей и теперь любуются видом дендритов и аксонов, мерцающих ярко-зеленым светом.



Но главное, конечно, не красота, а польза. В первую очередь исследователи решили следить за ацетилхолином — нейромедиатором, ответственным за высшие функции мозга. Сперва понаблюдают его поведение у здоровых людей. А затем попробуют установить отличия работы ацетилхолина в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера. Специалисты очень надеются на прорыв в понимании данного заболевания. К настоящему моменту потрачены миллиарды долларов на исследования болезни Альцгеймера, а эффективного лечения как не было, так и нет.



Современные препараты, предназначенные для борьбы с болезнью Альцгеймера, в большинстве своем ингибируют ацетилхолинэстеразу — фермент для снижения уровня ацетилхолина, высвобождаемого в мозг. Но и сами врачи до конца не поняли, как и почему это все работает и какие дозы препарата требуются для каждого конкретного пациента.



Поэтому такие препараты в лучшем случае временно купируют некоторые симптомы, а при отмене больному становится хуже, чем до лечения. Однако с новой методикой врачи наконец-то смогут увидеть, что происходит в мозге после приема лекарств, в верном ли направлении движется терапия болезни Альцгеймера. И если нет — приступить к разработке нового класса препаратов.