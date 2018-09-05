Ученые выяснили, почему люди часто заболевают в начале отпуска

Между тем, такая вероятность гораздо больше, чем вы думаете. По результатам нового исследования, опубликованного финскими и британскими исследователями, половина пластиковых лотков в зоне досмотра в аэропортах содержит вирусы, вызывающие респираторные инфекции.

Ученые трижды собирали микробы с поверхности лотков для проверки ручной клади и личных вещей в аэропорту Хельсинки в течение пика сезона гриппа. Четыре из 8 образцов содержали риновирус или аденовирус. При этом едва ли кто-то спешит вытереть руки антибактериальными салфетками сразу после проверки вещей. Ситуация усугубляется тем, что свои вещи из зараженных лотков люди, как правило, выхватывают полной ладонью и крепко сжимают.



И это еще не всё. Зонами риска также являются кнопки платежных терминалов и столы для паспортного контроля. И даже детские площадки в аэропортах кишат микробами. Ученые положили на площадку пластиковую (даже не плюшевую!) собаку и через 10 минут обнаружили на ней огромное количество риновирусов.



Зато туалеты оказались на удивление безопасными. Все 42 образца, собранные на крышках туалета, кнопках смыва и дверных ручках, вообще не содержали вирусов даже в сезон гриппа. Очевидно, это связано с частыми уборками.



Ученые высказали предположение, что именно в аэропортах зарождаются пандемии и предложили сделать обязательной дезинфекцию рук на входе и после прохождения всех пропускных пунктов. А багажные лотки и прочие предметы в «зонах риска» — чаще протирать антисептиками. Впрочем, необязательно ждать нововведений. Достаточно позаботиться о собственной безопасности, например, захватив с собой антибактериальные салфетки.