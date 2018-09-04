Популярную диету назвали причиной развития рака и инсульта

Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования, результаты которого были представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене.



Как пояснил один из авторов работы профессор Медицинского университета в Лодзи (Польша) Мацей Банах, специалисты изучали связь между низкоуглеводным питанием и смертностью по различным причинам с 1999 по 2010 год. Исследование проводилось среди 24 825 добровольцев (51 процент из них женщины) со средним возрастом около 47 лет. Особое внимание ученые обратили на ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, включая инсульт, и рак.



Участников разделили на группы в зависимости от количества углеводов в их рационе. Данные только за 6,4 года наблюдения продемонстрировали, что риск преждевременной смерти у приверженцев низкоуглеводного питания увеличивается на 32 процента по сравнению со среднестатистическими показателями. При этом угроза гибели от ишемической болезни сердца, инсульта и онкологии повысилась на 51 процент, 50 процентов и 35 процентов соответственно в сравнении с данными людей, не соблюдавших эту диету.



- Низкоуглеводные диеты могут быть полезны в краткосрочной перспективе, чтобы похудеть, снизить кровяное давление и улучшить контроль уровня глюкозы в крови. Но в последующем они становятся одной из причин возникновения сердечно-сосудистых, цереброваскулярных заболеваний и злокачественных опухолей. По всей вероятности, подобный эффект связан с сопутствующим увеличением потребления животного белка и жиров, а также недостаточное поступление в организм клетчатки и других минеральных веществ растительного происхождения, - цитирует профессора Банаха издание EurekAlert!



Кроме того, выяснилось, что наибольшее негативное влияние рацион с низким числом углеводов оказывает на людей старше 55 лет, не страдающих ожирением.



- Такие диеты являются небезопасными. Врачам не стоит рекомендовать их своим пациентам, - резюмировал ученый.